Custódio Castro está convencido de que o Alverca pode vencer o Benfica na visita ao Estádio da Luz, no jogo da 21.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste domingo.

Expetativas para o duelo com a única equipa que ainda não perdeu na Liga

«Apesar da dificuldade e da grandeza do adversário, cabe-nos ter motivação e ambição para tentarmos fazer o que ainda ninguém fez, inclusive o Real Madrid, que também não o conseguiu e é, se calhar, uma das melhores equipas do mundo.»

Na primeira volta, o Alverca deu boa réplica ao Benfica [ainda sob o comando de Bruno Lage], apesar da derrota por 1-2

«O Benfica fez alguns ajustes, tem um grande treinador, um dos melhores do mundo e isso é bom para a I Liga. Se olharmos para o plantel do Benfica se não jogar o Prestianni, vai jogar o Rafa. Pode jogar o Sidny [Lopes Cabral] ou o Schjelderup, pode jogar o Ivanovic ou Pavlidis. São jogadores de grande qualidade. Vamos ter pela frente um grande desafio. Há que ter capacidade e ambição de superação. Não vai ser fácil, mas estamos cá para lutar.»

Sete pontos conquistados em janeiro

«Temos de apresentar as mesmas armas que tivemos nos últimos jogos. Sabemos que o estádio é grande e muitos dos nossos jogadores vão jogar na Luz pela primeira vez. Já deixei o alerta para não se espantarem com o estádio e com o adversário, e que acreditem muito naquilo que podem fazer no jogo.»

Histórico entre os dois emblemas

No histórico dos onze embates entre as duas formações, o Benfica soma sete vitórias e um empate, enquanto o Alverca venceu em três ocasiões, mas apenas uma vez no Estádio da Luz, em 2000/01. Na altura, o Alverca, orientado por Jesualdo Ferreira, venceu o Benfica, de Toni, por 2-0, com golos de Ivan Dudic, na própria baliza, e de Rui Borges.