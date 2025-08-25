Custódio, treinador do Alverca, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Estrela da Amadora (2-2), no Estádio José Gomes, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

O Alverca esteve a vencer por 2-0 e esteve em vantagem numérica. Oportunidade perdida?

«É um facto, foi o que aconteceu no jogo. O 2-1 no final da primeira parte acaba por ter uma influência em termos emocionais. O jogo foi um pouco confuso, agora pelo que eu vi, a divisão de pontos acaba por ser justa pelo que se passou em campo. Vi duas equipas a lutar pelos três pontos, o Alverca queria muito vencer. Vemos os sinais da equipa, treino após treino, vemos o crescimento da equipa e de tudo o que está a ser feito».

Fica a ideia que o Alverca ainda está à procura do seu jogo

«Acabamos por ir buscar alguns jogadores dentro daquilo que o mercado permitiu. Não temos uma capacidade para ir buscar jogadores que valem milhões. São jogadores a pensar futuro, mas que têm de ser trabalhados. Mais do que tentar sair de trás, o que quero são jogadores capazes de jogar futebol, perceber o futebol e o que pretendemos. É um facto que estamos à procura daquilo que é a nossa versão, é natural, pelas diversas nacionalidades, pela adaptação que é necessária, mas a verdade é que estamos com alguns bons sinais de crescimento, tanto e termos individuais, como em termos coletivos».

Primeira substituição só depois da expulsão de Naves

«A minha preocupação era mais com o Maresi que já tinha um amarelo e é um jogador que se dá muito ao jogo, vem atrás, vai à frente. O Naves, ao nível competitivo, é mais experiente e tem capacidade para jogar com um amarelo. É verdade que acabou por ver um vermelho. Criou-se ali um pouco de confusão, não é fácil estar a falar inglês, francês e espanhol. Penso que a comunicação dentro da equipa também vai melhorar. Quando metemos jogadores mais frescos, a equipa acabou por melhorar e tivemos oportunidades para marcar no final do jogo».

Primeiro ponto, há espaço para crescer?

«Tudo o que é jogador e treinador vai crescer. Eu, que fui jogador muitos anos, sei disso, é preciso conhecer o ambiente, a equipa, é preciso conhecer o jogo. Os jogadores estão a adaptar-se àquilo que é um novo clube, uma equipa, à cidade. Mesmo assim, reparem na quantidade de adeptos que tivemos aqui. É verdade que é relativamente perto, ainda nem conhecem bem os jogadores, mas estão com eles».