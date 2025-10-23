Custódio Castro, treinador do Alverca, elogia o percurso do Gil Vicente na antevisão à partida da 9.ª jornada da Liga, mas espera continuar a somar triunfos para os ribatejanos.

Depois de duas vitórias consecutivas para a Liga, frente a Vitória de Guimarães (2-0) e AVS (3-1), o Alverca procura seguir na esteira dos bons resultados, esta sexta-feira (20h15), na receção ao Gil Vicente, na abertura da 9.ª jornada do campeonato.

Custódio espera, cima de tudo, um bom jogo e começa por deixar elogios ao adversário. «O Gil é uma equipa que tem duas derrotas frente a FC Porto e Benfica e só sofreu golos nesses jogos. Isso demonstra a qualidade do adversário nos vários momentos do jogo. Sabemos também que é uma equipa que prepara ao detalhe as bolas paradas e os reinícios de jogo».

A recente eliminação do Alverca na Taça de Portugal nos penáltis frente à União de Leiria não causou «mossa» na formação ribatejana, segundo Custódio que conta com o apoio dos adeptos para conseguir manter a senda dos triunfos no campeonato.

«Foi um resultado que não queríamos, mas acabou por acontecer. Agora temos um jogo para o campeonato, perante os nossos adeptos, contra uma boa equipa que está em quarto lugar com muito mérito. Atendendo ao momento do clube e da nossa equipa, sabemos que os adeptos são determinantes e esperamos retribuir o apoio», vincou.

Para a receção ao Gil Vicente, o técnico não poderá contar com Chiquinho, Julián Martínez, Isaac James, Léo Chú e Stéphane Diarra, todos lesionados, enquanto Steven Baseya, que esteve ao serviço da seleção de França no mundial de sub-20, já se encontra disponível para defrontar os gilistas.