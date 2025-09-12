Custódio Castro, treinador do Alverca, depois da primeira vitória na temporada 2025/26, esta sexta-feira, frente ao Tondela (1-0), em jogo da 5.ª jornada da Liga:

Análise ao primeiro triunfo do Alverca

«Antes de mais, como tínhamos falado aqui na antevisão do jogo, queria dedicar a vitória ao Hélder Dias [funcionário do Alverca, ligado à comunicação do clube]».

«Foi um jogo muito competitivo, duas equipas com oportunidades, um jogo muito equilibrado. Quando as equipas não ganham acabam por perder o discernimento, o plano fica enviesado, mas não foi isso que aconteceu. O Tondela entrou forte, mas sempre que pudemos usámos o Figueiredo para sair pelo corredor. Tivemos uma oportunidade do Nabil, outra do Lincoln. A verdade é que não aconteceu, muitas vezes tem a ver com factores emocionais, com os jogadores à procura da primeira vitória».

Sente-se mais tranquilo depois desta primeira vitória?

«Estou sempre muito tranquilo em relação àquilo que fazemos, não há mudanças em relação à forma de trabalhar. A única diferença que noto é na imprensa, quando está o Benfica está mais gente, com o Tondela nem tanto. Mas muito tranquilo em relação ao que somos capazes de fazer e à forma como jogamos.

O regresso de André Gomes à baliza acabou por ser providencial?

«Ele tinha jogado em todos os jogos, só não Tinha jogado como Benfica porque está emprestado, mas o Matheus também esteve muito bem com o Benfica. É um facto que esta noite teve rendimento bom, foi considerado o melhor em campo. Qualquer uma das equipas podia ter marcado, senti que aquele momento do penálti foi importante para o jogo, mas na segunda parte jogámos de uma forma, não diria que jogámos bonito, mas jogámos bem em alguns momentos. Se olharmos para aquilo que é a Liga, com equipas muito competitivas, jogos muito equilibrados, onde é sempre difícil conquistar pontos, mas hoje conseguimos, fomos uma família, uma equipa muito unida».

Está satisfeito com o crescimento da equipa neste início de época?

«Olho para isto como um grande desafio. Um desafio que tinha de aproveitar. Sinto que às vezes as pessoas não têm bem noção do que é pode mexer connosco, as pessoas olham muitas vezes para o que pode ser um falhanço, olham para os resultados, mas eu sou um homem do futebol, estou à vontade em relação ao meu trabalho, olho para isto como um desafio e com grande confiança».