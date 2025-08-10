Custódio Castro, treinador do Alverca, aborda a derrota frente ao Moreirense, no arranque da Liga:

«Sofremos um golo nos últimos minutos, contra a corrente do jogo, já que melhorámos na segunda parte em relação à primeira. Na primeira parte, conseguimos bloquear o Moreirense em termos defensivos, mas, na segunda parte, melhorámos muito ofensivamente. Não como gostaria, mas temos recebido muitos jogadores. Estamos a trabalhar durante uma reestruturação do clube e do plantel».

«Ao que tem sido a nossa pré-época e este início, pela forma como se entregaram ao jogo, [os jogadores] sentem mais um golo sofrido no último minuto do jogo. A mensagem que passo aos jogadores é que continuem fortes, a acreditar no trabalho que tem sido feito».

«Temos de fazer uma análise bem precisa do que fizemos. São 28 jogadores novos. Vão chegar ainda mais. Temos de pensar no que temos de melhorar. A partir de terça-feira, temos de pensar no próximo jogo, com Sp. Braga, em casa».