Custódio Castro, treinador do Alverca, considera que o favoritismo para o jogo da 27.ª jornada da Liga está todo do lado do Sporting, mas espera poder lutar pelos três pontos no jogo que tem início marcado para as 18h00 deste domingo.

Sporting está com a moral em alta, mas o Alverca também depois do empate em Barcelos (2-2)

«A sequência das nossas exibições tem sido boa, mas é claro que queríamos ter mais pontos. O Sporting é uma grande equipa que vem de uma passagem histórica na Champions e tem muita qualidade individual, criando em termos táticos nuances muito interessantes. Esperamos um jogo difícil, mas todos os jogadores querem jogar estes jogos e por isso a motivação está no máximo.»

Sporting não pode perder pontos

«A pressão está mais do lado de quem tem maior responsabilidade e luta por outros objetivos no campeonato. O Sporting é favorito, mas vamos também assumir a nossa responsabilidade no jogo naturalmente. São três pontos importantes para nós, mas muito importantes também para o Sporting que sabe que não pode perder mais pontos.»

Elogios de Paulo Bento dirigidos a Custódio

«Fui colega dele como jogador, foi meu treinador e ele é um exemplo para mim. Só quem treinou com ele sabe a dimensão que tinha, ensinava e ajudava muito os mais novos e isso só reflete o homem que é. Fez uma interpretação correta, pois sabe como penso. Espero uma equipa competente, agressiva, que saiba jogar os diversos momentos do jogo e consiga manter o equilíbrio.»