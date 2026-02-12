Custódio Castro, treinador do Alverca, antevê a visita a Tondela para a 22.ª jornada da Liga. O jogo tem início agendado para as 20h45 desta sexta-feira:

Antevisão ao jogo com o Tondela

«Prevejo um jogo muito difícil frente a uma equipa que melhorou defensivamente e vem de empates frente a duas boas equipas (Benfica e Estoril), com dois bons jogos. E também me parecem bons resultados. Esperamos um jogo de dificuldade máxima. Temos de ser uma equipa agressiva, com mentalidade, para podermos trazer os três pontos para Alverca.»

Princípios basilares do Alverca

«O jogo do Benfica já lá vai, mas acho que no geral o Alverca é uma equipa personalizada. O que não nos pode faltar é a identidade que tivemos em jogos anteriores. O que somos tem de ficar em campo.»

«A conquista dos três pontos é o nosso grande objetivo. Estamos preparados. Temos de ser uma equipa agressiva, que sabe ao que vai. A mentalidade, a cultura e a disponibilidade competitiva são fundamentais. Esses valores são inegociáveis no Alverca.»

Baixas no Alverca

Lincoln (castigado), Tomás Mendes, Stéphane Diarra e Sabit Abdulai (lesionados).