No rescaldo à derrota na visita ao FC Porto, na 32.ª jornada da Liga (1-0), Custódio revelou-se insatisfeito pela ineficácia dos ribatejanos. Em conferência de imprensa – à margem da festa no relvado do Dragão – o treinador do Alverca fez votos de o Sp. Braga atingir a final da Liga Europa.

Alverca sem golo

«Parabéns ao FC Porto pelo campeonato, por tudo o que fez ao longo da época. Tem um treinador muito bom. Foi um jogo tático, não diria amarrado, sabemos que o FC Porto usa os espaços interiores para acelerar o jogo, de trás para a frente. Teríamos de ser perfeitos. Sofremos um golo de bola parada. Não é justo dizer que estivemos na mó de cima só na segunda parte.»

«Na primeira parte tivemos uma boa situação, com o Chiquinho. Na segunda parte tivemos outras boas oportunidades. O FC Porto podia ter feito o 2-0. Foi um bom jogo. Tivemos um bom plano para tentar os pontos. Fomos competitivos. Insatisfeito com o resultado.»

«Não fizemos golo por alguma indecisão ou infelicidade, tivemos o Chiquinho em alguns momentos de um para um. Tivemos algum sucesso no plano.»

Sp. Braga na Liga Europa

«O que todos desejamos é que o Sp. Braga consiga ir a mais uma final europeia. Quem ama o futebol português assim o deseja.»