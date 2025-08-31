Custódio Castro, treinador do Alverca, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (1-2), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Apesar da derrota, satisfeito com a exibição?

«Não fico satisfeito com o resultado de facto. No flash disse que só falamos em vitórias morais e é verdade. Acho que foi um bom jogo de futebol, desde o início que acreditámos no que podíamos fazer diante do Benfica. É uma grande equipa, vinha de uma qualificação para a Champions e não tinha sofrido golos até hoje. É verdade que o golo cedo teve influência no jogo, já com o Moreirense aconteceu o mesmo. É nesse sentido que estamos a construir o que é o Alverca.

Bruno Lage apontou o dedo à arbitragem. Sentiu que foi beneficiado?

«Não vou comentar as opiniões do mister. O que posso dizer é que percebemos que no primeiro golo há interferência do jogador que está fora de jogo. Os árbitros podem errar, mas têm alguém nas costas (VAR) que o podem ajudar nessas situações».

Chiquinho esteve muito forte nas transições, apesar de ter jogado mais baixo do que é habitual...

«Sabíamos que, principalmente pelo corredor direito, o Benfica ia acabar por colocar quatro jogadores. É verdade que esperávamos dois avançados, não foi assim, mas acabaram por colocar quatro jogadores. Tinham ali o Ríos, o Dedic, o Aursnes e o Barreiro. Íamos preparados par sair pela direita, baixar um pouco o Chiquinho, mas para depois sair para o espaço nas costas do Benfica. Isso acabou por surgir, na primeira parte tivemos três ocasiões para marcar.

Tinha por objetivo marcar o primeiro golo ao Benfica, fica satisfeito?

«Uma coisa que está no meu ADN é nunca fico satisfeito com o empate. É verdade que podíamos ter feito mais golos. Acho que podíamos ter empatado o jogo, pelo menos. Seria um resultado mais ajustado pelas situações de golos. Fico satisfeito pela forma como os jogadores acreditam. São 32 jogadores novos, não sei se vem mais alguém, não sei se falam inglês, francês ou espanhol, mas estamos a trabalhar para fazer uma equipa».