Não só em Tondela a noite foi (muito) longa. Afinal, o Alverca está de regresso à Liga, após 21 anos de jejum. O feito dos comandados de Vasco Botelho da Costa soltou a euforia na cidade ribatejana.

Numa altura em que Alverca celebra a sétima edição do Festival do Arroz Carolino, foram os jogadores quem encheram a alma dos adeptos. Um ano depois de subirem à II Liga – com João Pereira ao leme, atual treinador do Casa Pia – a cidade vive novo momento inesquecível.