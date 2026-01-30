Custódio Castro espera um jogo difícil na receção ao Estrela da Amadora (sábado, 20h30) e fala da vontade de voltar a somar três pontos. O treinador do Alverca destaca a qualidade da formação da Reboleira e elogia o trabalho de João Nuno.

Estrela da Amadora melhorou com João Nuno

«Espero um Estrela diferente do jogo da primeira volta, uma equipa que mudou com a chegada do João Nuno. É uma equipa difícil, muito combativa, que sofreu algumas alterações na equipa neste mercado, mas esperamos conseguir os três pontos.»

Estabilizar a equipa na procura da vitória

«Têm existido oscilações no rendimento, sem retirar também mérito e capacidade aos adversários, mas o que esperamos é dar uma boa resposta frente ao Estrela. Queremos um grande rendimento individual e coletivo para podermos lutar pelos três pontos.»

Reforços trazem qualidade ao plantel

«São dois jogadores (Fabrício Garcia e Diogo Spencer) que vão acrescentar qualidade à equipa e fizemos tudo para que pudessem estar connosco. Era um objetivo colmatarmos a saída do Gonçalo Esteves, era uma das posições que queríamos reforçar.»

Venda dos jogadores revela a qualidade do trabalho realizado

«Os jogadores do Alverca estão a suscitar alguma cobiça e é natural pelo trabalho desenvolvido. Acabou por sair o Amorim, dou-lhe os parabéns, e também ao clube e ao staff por conseguirem a maior venda de sempre do clube. Espero que tenha sorte e até já telefonei ao Vitinha (avançado português do Génova) para que pudesse ajudá-lo na integração. Estamos felizes com as chegadas e com os jogadores que temos.»