Custódio, treinador do Alverca, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 2-1 no Estádio da Luz:

Sobre a exibição do Alverca e o comportamento da equipa ribatejana

«Quem olha para a época do Alverca repara que abordamos os jogos sempre da mesma forma. É normal que os jogadores tenham cada vez mais a mentalidade e exigência que nós queremos.

Sabíamos que o Benfica não podia perder pontos. Os jogadores são humanos e sabemos que, com o arrastar do tempo, sentem a ansiedade.

Fizemos um jogo competente. Na primeira parte conseguimos sair e ter bola. Na segunda parte, e fruto desta parte emocional, acabámos por sair menos. Estamos tristes por não conseguir pontos. Mas ficou clara a mentalidade do Alverca.»

«Não conquistando pontos iria sair frustrado. É um jogo de futebol. Estou triste com o que se está a viver no país. Isto é só futebol. A situação do país é que me deixa triste com isto das cheias.

Não sou de vitórias morais. Não consegui o que queria, que era conquistar pontos.»

Sobre o porquê da saída de Chiquinho ao intervalo

«Apresentou um problema físico e não quisemos arriscar porque ele vinha de uma paragem longa.»