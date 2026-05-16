A festa fez-se em Famalicão. A equipa minhota venceu o Alverca, que termina a Liga na 11.ª posição, na última jornada do campeonato e garantiu um histórico 5.º lugar da Liga, a melhor classificação de sempre do clube na principal divisão do futebol português - depois do sexto lugar alcançado pela equipa treinada por João Pedro Sousa em 2019/20. O resultado pode ainda valer o acesso à Conference League, dependendo do resultado na final da Taça de Portugal, mas já representa um marco inesquecível para os famalicenses.

O apito final foi recebido com entusiasmo dentro e fora das quatro linhas. Jogadores, equipa técnica e adeptos celebraram um feito inédito para o clube, que confirma o crescimento sustentado do projeto famalicense nas últimas épocas. Depois de várias campanhas consistentes na primeira divisão, o Famalicão dá agora um passo histórico ao terminar entre os cinco primeiros classificados do campeonato. Abubakar marcou o único golo do encontro e vestiu a capa de herói.

Num ambiente de enorme entusiasmo nas bancadas, o Famalicão entrou em campo consciente de que bastava um empate para assegurar a posição, mas nunca mostrou intenção de jogar apenas com o resultado. Hugo Oliveira fez apenas uma alteração no onze fazendo regressar Rodrigo Pinheiro ao lado direito da defesa no lugar de Gustavo Garcia.

Já Custódio mudou duas peças, trocando Sergi e Davy Gui por Ikker Julian e Chiquinho. Os famalicenses entraram a carregar sobre o adversário para tentar chegar rapidamente ao golo. Porém, a primeira grande ocasião da partida pertenceu aos ribatejanos.

Chiquinho surgiu isolado, picou a bola por cima de Carevic, mas falhou o alvo. Na resposta, Sorriso ficou perto de marcar após contra-ataque dos locais. Gustavo Sá cruzou e o brasileiro, solto na área, a cabecear por cima. Do outro lado, Baseya cabeceou rente à trave, após canto, e Figueiredo disparou uma bomba de fora da área que Carevic defendeu com qualidade.

O equilíbrio manteve-se no segundo tempo. Ainda assim, a primeira grande oportunidade foi da formação minhota. Após o reatamento, Van de Looi rematou de fora da área e a bola bateu caprichosamente na quina da baliza. Depois, foi Sorriso a tentar o canto direto e a ver Matheus Mendes, com um voo, evitar o golo. Os treinadores foram refrescando as equipas, sem alterações táticas.

Saiu-se melhor o técnico famalicense. Abubakar, o primeiro a sair do banco, disse sim a um cruzamento de Rafa Soares e cabeceou para golo. Bela testada a dar a vitória e três preciosos pontos ao Famalicão. A cereja no topo do bolo pode surgir depois da Taça de Portugal. "Eu quero o Fama na Europa", gritou-se das bancadas no final da partida.

A FIGURA: Abubakar (Famalicão)

Entrou para ser o herói do Famalicão. Depois de marcar diante do Benfica, Abubakar voltou a fazer das suas. Rafa Soares apareceu do lado esquerdo a tirar um cruzamento com conta, peso e medida e o avançado a cabecear colocado para a vitória.

O MOMENTO: Van de Looi acerta no ferro

Dois minutos após o reatamento, o Famalicão ficou a centímetros de marcar. Boa jogada coletiva dos minhotos, com Gustavo Sá a assistir para a entrada da área onde apareceu Van de Looi a rematar ao ferro da baliza ribatejana. O esférico bateu na quina da baliza e impediu o golo famalicense.

POSITIVO: Chiquinho (Alverca)

Excelente jogo de Chiquinho no regresso a Famalicão. O extremo português esteve em plano de evidência e só pecou no capítulo da finalização. Podia ter aberto o marcador, ainda no primeiro tempo, mas o remate saiu ao lado. Depois de tanto correr, foi vê-lo ao minuto 80 a dar um sprint para trás para recuperar a bola.