«Ficamos satisfeitos por fazer parte da história do clube, num ano tão difícil»
Custódio Castro antevê duelo frente ao Nacional
Custódio Castro, treinador do Alverca, mostrou-se satisfeito por ter alcançado os 35 pontos, algo que praticamente garante a permanência, mas relembra que o foco está em vencer frente ao Nacional, em jogo a contar para a 30.ª jornada. O técnico luso abordou, ainda, a possibilidade de superar o melhor registo do clube na Liga, alcançado na temporada 1999/00, com o 11.º lugar.
Dar seguimento aos bons resultados
«Vamos tentar somar a terceira vitória seguida, sabendo que vamos defrontar uma boa equipa, bem orientada, com vários jogadores internacionais, e isso só reforça a qualidade do Nacional. Sabemos que é muito difícil jogar na Choupana, e eu joguei lá muitas vezes, mas será um Alverca preparado para competir e dar seguimento ao que fez na última jornada.»
Manutenção praticamente garantida abre portas a outros objetivos
«Falei há dois dias com os jogadores e disse-lhes que estou muito feliz pelos 35 pontos. Agora, é obter a terceira vitória seguida e atingir os 38 pontos. Temos pela frente um adversário muito competente, com qualidade, por isso, temos de ser bastante competitivos.»
Possibilidade de atingir a melhor classificação de sempre do Alverca
«Ficamos satisfeitos por fazer parte da história do clube, num ano tão difícil, em que foi necessário reconstruir a equipa. O grande propósito era conseguirmos a manutenção para consolidarmos o projeto. Temos a noção da história do Alverca, da classificação, e aquilo podemos alcançar, mas vamos pensar jogo a jogo, olhando agora para o Nacional. Logo teremos tempo para pensar no resto.»