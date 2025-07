O Alverca anunciou a contratação de Felipe Lima e de Ikker Julian.

Felipe Lima, avançado de 19 anos, chega proveniente da equipa sub-20 do Flamengo. Esta vai ser a primeira experiência do jogador fora do Brasil.

Por outro lado, o defesa Ikker Julian chega proveniente do Azuriz, também do Brasil. Esta vai ser a segunda experiência no estrangeiro jogador de 20 anos, já que na temporada 2023/24 esteve em Chipre, ao serviço do Pafos.

O Alverca, recém-promovido à Liga, começa o campeonato com a viagem até Moreira de Cónegos para enfrentar o Moreirense.