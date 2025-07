O Alverca anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do guarda-redes Mateus Mendes.

Conforme tinha noticiado o Maisfutebol em momento oportuno, o guardião brasileiro de 23 anos que fez praticamente toda a formação no Palmeiras regressa agora a Portugal. Mateus Mendes esteve ao serviço do Portimonense durante a época 2022/23 por empréstimo do verdão.

O guarda-redes chega a custo zero e é o 17.º reforço do Alverca para a próxima temporada que marca o regresso à primeira divisão, 21 anos depois da última presença no principal escalão do futebol português.

