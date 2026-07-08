O Alverca anunciou a renovação de contrato de Kauan Gomes por mais uma temporada e do lateral-direito por empréstimo para o Sp. Covilhã, da Liga 3.

O jogador brasileiro de 21 anos chegou ao emblema ribatejano na época passada, para integrar a equipa B, vindo do Maia Lidador. Participou em quatro jogos pelo conjunto principal do emblema recém-regressado ao principal escalão.

Kauan Gomes é a 11.ª saída confirmada do Alverca, depois de André Gomes, Chissumba, Naves, Rhaldeny, Tomás Mendes, Fabrício Garcia, Marezi, Mathis Clairicia, Sandro Lima e Lincoln.

No sentido contrário, chegaram ao clube Toni Tamarit, Noah Raveyre, Marco Essimi e Lucca Giuntini.