Alverca
Há 1h e 42min
OFICIAL: Alverca empresta Kauan Gomes ao Sp. Covilhã
Defesa-direito brasileiro fez quatro jogos pela equipa principal dos ribatejanos
JR
Defesa-direito brasileiro fez quatro jogos pela equipa principal dos ribatejanos
JR
O Alverca anunciou a renovação de contrato de Kauan Gomes por mais uma temporada e do lateral-direito por empréstimo para o Sp. Covilhã, da Liga 3.
O jogador brasileiro de 21 anos chegou ao emblema ribatejano na época passada, para integrar a equipa B, vindo do Maia Lidador. Participou em quatro jogos pelo conjunto principal do emblema recém-regressado ao principal escalão.
Kauan Gomes é a 11.ª saída confirmada do Alverca, depois de André Gomes, Chissumba, Naves, Rhaldeny, Tomás Mendes, Fabrício Garcia, Marezi, Mathis Clairicia, Sandro Lima e Lincoln.
No sentido contrário, chegaram ao clube Toni Tamarit, Noah Raveyre, Marco Essimi e Lucca Giuntini.
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