Alverca
Há 7 min
OFICIAL: Lincoln deixa o Alverca e ruma ao Bursaspor
Médio brasileiro, de 27 anos, prossegue a carreira na Turquia
AL
Médio brasileiro, de 27 anos, prossegue a carreira na Turquia
AL
O Alverca anunciou, esta quarta-feira, a saída de Lincoln para o Bursaspor, equipa recém promovida à Liga turca.
O médio brasileiro, recorde-se, chegou à formação ribatejana na temporada passada, proveniente do Fenerbahçe. Lincoln rapidamente assumiu protagonismo na equipa de Custódio Castro, na qual somou dois golos e cinco assistências em 32 jogos.
Além de Sandro Lima, que terminou contrato, e André Gomes, Chissumba, Naves, Rhaldney, Tomás Mendes, Fábricio Garcia, Marezi e Mathis Clairicia, que terminaram os empréstimos, Lincoln é a décima saída do Alverca neste mercado de verão.
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