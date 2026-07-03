O Alverca anunciou a contratação do guarda-redes Noah Raveyre, proveniente do Pau FC.

O jovem guardião de 21 anos chega ao emblema da I Liga para colmatar a saída de André Gomes, que estava emprestado pelo Benfica aos ribatejanos. Internacional jovem pela seleção francesa, disputou 22 jogos na temporada passada ao serviço da equipa dasegunda divisão gaulesa.

O jogador passou pela formação do Saint-Étienne e do Milan. Noah Raveyre é o terceiro reforço confirmado pelo Alverca, depois das contratações do médio ítalo-brasileiro Lucca Giuntini e do extremo camaronês Marco Essimi.