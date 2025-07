O Alverca oficializou a contratação, a título de empréstimo, de Kaiky Naves.

Através das redes sociais, o clube recém-promovido à Liga anunciou a chegada do central de 23 anos, que fica cedido até ao fim da época pelo Palmeiras de Abel Ferreira. Com passagem pela formação do Santos e da Portuguesa Santista, o jogador representou a equipa principal do Palmeiras em 43 ocasiões, nos últimos cinco anos.

«Quero dar muitas alegrias a estes adeptos. O objetivo é lutar para que o Alverca permaneça na I Divisão, para começar a marcar a sua posição», afirmou.