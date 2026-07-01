O Alverca anunciou a saída do avançado Sandro Lima, que estava em fim de contrato.

O brasileiro de 35 anos apontou seis golos em 31 jogos pelo clube, na temporada que marcou o regresso do Alverca à I Liga, 21 anos depois.

«Ao atleta, agradecemos o seu profissionalismo e dedicação demonstrada ao longo da época, deixando-lhe desejos das maiores felicidades pessoais e profissionais», lê-se em nota oficial do clube.

Sandro Lima é o nono jogador a abandonar o clube ribatejano, depois de André Gomes, Chissumba, Naves, Rhaldney, Tomás Mendes, Fabrício Garcia, Marezi e Mathis Clairicia.

A equipa que foi comandada por Custódio, que, entretanto, também já saiu, terminou o campeonato na 11.ª posição, com 39 pontos, os mesmos que o Estoril.