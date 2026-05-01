Custódio Castro, treinador do Alverca, promete uma equipa competitiva e ambiciosa frente ao FC Porto, adversário da 32.ª jornada da Liga, em encontro marcado para sábado, às 20h30.

Não há melhor palco para mostrar competitividade

«Esperamos um bom jogo, contra uma grande equipa, mas queremos ser competitivos. Temos de manter a ambição e mostrarmo-nos como equipa, e não há melhor palco do que o Estádio do Dragão.»

Felicidade pela manutenção

«Estamos muito felizes pelo objetivo conseguido. Era muito importante que o Alverca permanecesse na I Liga. Há que dar muito mérito às pessoas do 'staff', e já as nomeei em algumas entrevistas. Eu fui mais um a contribuir. Toda a gente sabe que desde que cheguei dediquei-me a 100 por cento ao clube. Sinto-me realizado por ter vindo para o Alverca. Como diz o ‘mister’ Manuel Cajuda, depois do batizado não faltam padrinhos. Confirmou-se aquilo que eu pensava na altura, porque, quando aceitei o Alverca, acreditei na ideia e nas pessoas e isso foi muito importante.»

Época com dificuldades, mas bem sucedida

«Um era a manutenção, que foi conseguida, e tínhamos também outra grande missão, que era acrescentar valor ao clube. Apesar de termos contratado 31 novos jogadores, isso também aconteceu. Fizemos a maior venda do clube (Alex Amorim para o Génova por oito milhões de euros) a meio do ano e não sabemos o que pode acontecer no fim da época. Queremos que os jogadores continuem a mostrar ambição e a valorizar.»