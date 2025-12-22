Nabili Touaizi falou à flash da Sport tv após a derrota do Alverca com o FC Porto (3-0), na 15.ª jornada da Liga.

«Sabíamos que este é um adversário muito forte, por algum motivo é líder. Fizemos um esforço muito grande. Não conseguimos pontos, mas estou feliz pelo trabalho da equipa. Sabíamos da qualidade coletiva do FC Porto, mas nós também temos qualidades e trabalhamos muito para conseguir bons resultados. Não conseguimos marcar, mas há que pensar no Estoril e continuar a trabalhar.»

«O objetivo principal é a manutenção, mas temos uma equipa boa e podemos lutar por algo mais, terminando mais acima na tabela.»

«É o meu primeiro ano em Portugal, há muita qualidade na Liga. Estou cá para continuar a crescer.»