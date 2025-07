Marko Milovanović é o mais recente reforço do Alverca, anunciou o clube esta terça-feira. Marezi, como é conhecido no fundo do futebol, chega por empréstimo do Almería, do segundo escalão espanhol.

O avançado de 21 anos fez toda a formação no Partizan, da Sérvia. Chegou a Espanha em 2022, para representar o Almería. Na última temporada, o internacional pelas camadas jovens da Sérvia marcou um golo e fez uma assistência em 21 jogos.

«Vou dar tudo pelo FC Alverca. Fico muito feliz por representar este clube histórico», disse o jogador, citado pelos canais de comunicação do clube.

Marezi é, assim o 16.º reforço às ordens de Custódio Castro. O Alverca, recorde-se, vai disputar a Liga na temporada 2025/26.