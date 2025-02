Para fechar este domingo quanto a II Liga, o Alverca aplicou uma lição de eficácia diante o Marítimo e edificou uma goleada que, em todo o caso, não reflete o desenrolar do primeiro tempo (5-0).

Ao sexto minuto, o experiente Wilson Eduardo – avançado de 34 anos – aproveitou a passividade da defesa para, no coração da área, dar o melhor seguimento a um cruzamento tirado pela direita.

Pouco depois, aos 20 minutos, Wilson Eduardo bisou, na conversão de um penálti. Foi o terceiro golo do avançado na II Liga.

De ensaio em ensaio, o Alverca fez o terceiro aos 26 minutos, mas o golo de Diogo Martins foi anulado, por fora de jogo. Em todo o caso, oito minutos volvidos, Andrézinho picou o esférico sobre Gonçalo Tabuaço e consumou o 3-0.

Aquando do intervalo, o Marítimo contava com mais remates (4-10), mas todas as tentativas do Alverca resultaram em golo.

Na etapa complementar, a ansiedade dos madeirenses ficou espelhada na desorganização defensiva, o que abriu espaço para o 4-0, aos 52m, por Brenner.

Por fim, aos 60m, o guardião Gonçalo Tabuaço foi incapaz de afastar um canto cobrado à esquerda, oferecendo ao defesa Alysson o 5-0.

Este desfecho permitiu ao Alverca ascender à vice-liderança, com 38 pontos, menos dois face ao líder Tondela. Em lugar de play-off está o Penafiel – com 37 pontos – seguido por Benfica B, Desp. Chaves e Torreense (6.º), empatados com 35 pontos.

Invictos há seis jornadas, o Alverca visita o Leixões (11.º), na tarde de domingo (14h).

Quanto ao Marítimo, está no 14.º posto, com 25 pontos, igualado pelo Felgueiras (15.º). Segue-se a receção à União de Leiria (10.ª), na tarde de sábado (15h30).