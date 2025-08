O Alverca apresentou o renovado plantel aos adeptos, sob tutela de Custódio Castro. Na noite deste sábado surgiram no jardim municipal 28 jogadores, 26 dos quais são reforços. Somente o médio Diogo Martins e o defesa João Pedro Talisca transitaram da última temporada.

Oito dos novos jogadores chegaram ao Ribatejo por empréstimo, casos dos guarda-redes Mateus (Palmeiras) e André Gomes (Benfica), dos defesas Bastien Meupiyou (Wolverhampton), Gonçalo Esteves (Udinese), Kaiky Naves (Palmeiras), do médio Tomás Mendes (Alavés) e dos avançados Chiquinho (Wolverhampton) e Marko Milovanovic (Almería).

Com as obras de melhoramento a decorrerem no estádio, o presidente da SAD reforçou a ambição de receber o Sp. Braga em casa, na segunda jornada.

«Este clube precisava de uma grande volta. Vão encontrar um estádio completamente diferente e queremos continuar a melhorar a nossa casa, porque o caminho do profissionalismo é esse. Iremos ter o estádio licenciado para recebermos o Sp. Braga», disse José Miguel Albuquerque.

Por sua vez, Custódio Castro apelou ao apoio da cidade: «Os adeptos são uma das nossas forças, por isso podem esperar muito trabalho».

Guarda-redes: Mateus (ex-Palmeiras), André Gomes (ex-Benfica) e André Paulo (ex-Oliveira Hospital).

Defesas: Kaiky Naves (ex-Palmeiras), Isaac James (ex-Lorient), Talisca, Steven Baseya (ex-Estrasburgo), Gonçalo Esteves (ex-Udinese), Kauan Gomes (ex-Maia Lidador), Lamine Ndiaye (ex-Saint-Étienne), Bastien Meupiyou (ex-Wolverhampton) e IkKer Julian (ex-Azuriz).

Médios: Sabit Abdulai (ex-Botafogo), Davy Gui (ex-Dijon), Alex Amorim (ex-Fortaleza), Tomás Mendes (ex-Alavés), Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo Cali), Abderrahmane Soumare (ex- Nouakchott) e Diogo Martins.

Avançados: Léo Chú (ex-FC Dallas), Marko Milovanovic (ex-Almería), Chiquinho (ex-Wolverhampton), Cédric Nuozzi (ex-Genk), Junior Mendes (ex-Guingamp), Tiago Leite (ex-Fafe), Stéphane Diarra (ex-Lorient), Felipe Lima (ex-Flamengo) e Sandro Lima (ex-Atlético Goianiense).