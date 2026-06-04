Sérgio Ferreira, de 38 anos, é o alvo prioritário do Alverca para suceder a Custódio no comando técnico. O Maisfutebol sabe que as partes estão em negociações avançadas, faltando assinar o contrato.

O portuense liderou os juniores do FC Porto à conquista do Nacional Sub-19, título que escapava desde 2019. Tratou-se de uma época notável, com 28 vitórias em 36 jogos.

O timoneiro estava ao leme dos sub-19 dos dragões desde 2024. Antes, foi adjunto de Carlos Carvalhal entre 2020 e 2024, passando por Sp. Braga, Celta de Vigo, Al Wahda e Olympiakos.

Numa carreira de 17 anos, Sérgio Ferreira treinou a formação do FC Foz e os sub-15 do FC Porto, entre 2017 e 2020.

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