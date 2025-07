André Paulo está de regresso à Liga, patamar no qual cumpriu a estreia em 2021, pelo Sporting. O guardião algarvio, de 28 anos, reforça a baliza do Alverca, juntando-se ao brasileiro Cristian, de 23 anos.

Formado entre Imortal e Portimonense, André Paulo despontou no Casa Pia e no Real, antes de rumar à equipa B do Sporting, em 2020. Habitual terceiro guarda-redes do plantel às ordens de Ruben Amorim, o guarda-redes nunca encontrou espaço para se afirmar. Por isso, em 2023, rumou ao Mafra.

Na última temporada esteve ao serviço do Oliveira do Hospital, na Liga 3, onde totalizou dez jogos.

No currículo, André Paulo ostenta a Liga conquistada pelo Sporting em 2020/21.

Num verão agitado, o plantel de Custódio Castro já recebeu vários reforços: os defesas Steven Baseya (ex-Estrasburgo) e Isaac James (ex-Lorient), o médio Cabezas (ex-Dep. Cali), e os avançados Junior Mendes (ex-Guingamp) e Tiago Leite (ex-Fafe), além do guardião André Paulo.