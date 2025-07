Nascido há 19 anos em Paris, o defesa central Ndemeni Bastien Meupiyou reforça o eixo recuado do Alverca, conforme anunciou o emblema ribatejano na tarde desta segunda-feira.

Este jovem internacional por França fez formação no Nantes e rumou ao Wolverhampton há um ano. Todavia, sem qualquer jogo na equipa principal, atuando pelos sub-21.

Num verão bastante agitado, Ndemeni Bastien Meupiyou é a 19.ª contratação da turma de Custódio Castro. Na defesa, o Alverca também contratou Isaac James, Baseya e Naves, pelo que novas caras vão surgir nos próximos dias.

O Alverca regressa à Liga a 9 ou 10 de agosto, no reduto do Moreirense.

Bastien Meupiyou é reforço do FC Alverca! 🔴🔵



Com apenas 19 anos, o defesa-central formou-se no Nantes FC e soma várias internacionalizações pelas seleções jovens de França.

Chega proveniente do Wolverhampton 💪

