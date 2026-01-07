Diogo Martins terminou a ligação ao Alverca e prepara-se para ser anunciado como reforço da União de Leiria, conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol. O emblema ribatejano reserva parte dos direitos económicos do médio de 29 anos contratado em 2023, proveniente do Amora.

Desde então, Diogo Martins cumpriu 70 jogos, com seis golos e cinco assistências. Na presente temporada disputou apenas três encontros – um dos quais na Liga.

Natural de Tavira, o médio também representou Olhanense e Oliveira do Hospital, antes de se afirmar no Amora, o que valeu a saída para o Alverca. Segue-se o regresso à II Liga, desta feita com as cores da União de Leiria.

Enquanto o Alverca ocupa o 11.º lugar da Liga, a U. Leiria sonha com a subida e ocupa o sexto lugar da II Liga.

