Sandro Lima está de regresso a Portugal para reforçar o ataque do Alverca. O ponta de lança brasileiro, de 34 anos, encerrou o ciclo no Atlético Goianiense com quatro golos e duas assistências em 24 partidas.

Há 12 anos, emprestado pelo Grémio Anápolis, Lima abriu a porta da Europa, graças ao Rio Ave. Seguiram-se épocas por Académico Viseu, Desp. Chaves, Estoril e Gil Vicente, até 2020. Desde então, o avançado passou por Turquia e Coreia do Sul, antes de regressar ao país natal.

Consulte as novidades do mercado de transferências.

«Quero ajudar o FC Alverca a marcar posição na Liga. Queremos garantir a manutenção e consolidar este projeto», referiu aos meios do novo clube.

Além de Sandro Lima, o emblema ribatejano já contratou 25 jogadores, revolucionando por completo o ataque. Em sentido oposto, 14 jogadores deixaram o Alverca.

Consulte todas as entradas e saídas oficiais dos emblemas da Liga.