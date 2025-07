Duas épocas após a saída do Sporting, Gonçalo Esteves está de regresso a Portugal, pela porta do Alverca. O lateral direito, de 21 anos, ruma aos ribatejanos emprestado pela Udinese até ao final da época. Em 2024/25, o jovem defesa realizou apenas dez jogos pelo Yverdon, da Suíça.

Antes, em 2023/24, foi emprestado pelo Sporting ao AZ Alkmaar, mas apenas com um jogo na equipa principal.

Formado entre FC Porto e Sporting, Gonçalo Esteves representou o Estoril em 2022, com quatro partidas.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.

Num verão de profunda renovação, o lateral é o 20.º reforço do Alverca, juntando-se a Naves, Meupiyou, Isaac James e Baseya como as novas caras do setor recuado ao serviço de Custódio Castro. Nas próximas semanas, os ribatejanos vão medir forças com Belenenses, Leixões e Casa Pia.

O arranque da Liga vai acontecer a 8 ou 9 de agosto, no reduto do Moreirense.