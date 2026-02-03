Alverca
Há 1h e 1min
OFICIAL: Alverca aposta em jovem defesa espanhol
Óscar Torrellas, de 19 anos, chega proveniente da formação do Atlético de Madrid e reforça o eixo defensivo do emblema ribatejano
GP
GP
O Alverca anunciou a contratação de Óscar Torrellas, jovem defesa-central espanhol de 19 anos, que passa a integrar o plantel do clube ribatejano.
Natural de Barcelona, Torrellas iniciou a formação no Cornellà, antes de se mudar para o At. Madrid. Ao serviço dos colchoneros, o central evoluiu nos escalões jovens e alcançou, em 2024, a equipa de sub-19, tendo participado na presente edição da UEFA Youth League.
«Estou entusiasmado por este novo desafio. Estou pronto para dar tudo pelo FC Alverca», afirmou o jovem defesa, nas primeiras declarações pelo clube ribatejano.
