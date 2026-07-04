Alverca
Há 19 min
OFICIAL: Toni Tamarit reforça a defesa do Alverca
Defesa-direito espanhol chega aos ribatejanos proveniente do Villarreal
JR
Defesa-direito espanhol chega aos ribatejanos proveniente do Villarreal
JR
O Alverca anunciou a contratação do espanhol Toni Tamarit.
O defesa-direito de 20 anos chega ao conjunto ribatejano proveniente do Villarreal. Na temporada 2025/26 representou o Mirandés, da II Liga espanhola, por empréstimo.
Natural de Valência, Toni Tamarit junta-se a Lucca Giuntini, Marco Essimi e Noah Raveyre no lote de reforços para a nova temporada 2026/27.
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