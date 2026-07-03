Sérgio Ferreira, treinador campeão nacional de juniores no FC Porto, foi esta sexta-feira apresentado como o novo técnico do Alverca e apontou aos objetivos da temporada. José Miguel Albuquerque, presidente da formação ribatejana, também prestou declarações, justificando a aposta no treinador de 38 anos.

Primeira vez ao comando de uma equipa da Liga

«A equipa está a aderir. Tem um potencial enorme e muita ambição de voltar a fazer o que fez e muito bem, mas tendo uma nova versão. Tenho uma equipa técnica ousada e arrojada. Procuraremos uma grande exigência da equipa em campo.»

Sérgio Ferreira regressa a «casa» na primeira jornada da Liga

«É bom. Temos que nos preparar para o mais alto nível. O campeonato é extremamente desafiante, e o Dragão teríamos que lá ir, fosse na primeira ou à 15ª jornada, por isso vamos ter que estar em alerta máximo. Queremos ser uma equipa capaz de competir seja contra quem for.»

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José Miguel Albuquerque e a contratação de Sérgio Ferreira

«Mostrou ter capacidade de jogar um futebol para ganhar. É um treinador campeão, capaz de trabalhar com jovens e com balneários multiculturais. O objetivo é a manutenção e isso é muito claro para toda a gente. O Alverca vai ter um campeonato talvez ainda mais equilibrado na luta pela manutenção. Espero que o Marítimo e o Académico de Viseu venham com força e capacidade e serão mais dois clubes numa luta que se antevê equilibrada.»

Possível saída de Chiquinho

«Temos uma estrutura capaz de dar essa resposta, e já o demonstrámos com o Alex Amorim [transferido para Génova, por oito milhões de euros]. Se sair, temos de ser recompensados, mas, para já, é jogador do Alverca e estamos muito contentes em ter o Chiquinho connosco.»

Revolução no plantel?

«Não vai ser de raiz. Já temos o tronco da árvore, mas ainda temos muitos ramos para a fazer crescer. Conseguimos manter alguma da espinha dorsal, por isso iremos fazer alguns ajustes, para que esta equipa possa competir da melhor forma possível.»