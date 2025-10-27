Custódio Castro considera que o Alverca terá que ser muito competitivo para levar de vencida o Sporting, no jogo de abertura dos quartos de final da Taça da Liga que está marcado para terça-feira para o Estádio José Alvalade.

Os ribatejanos preparam-se, aliás, para defrontar os leões por duas vezes esta semana, uma vez que depois da Taça da Liga, na terça-feira, os ribatejanos regressam a Alvalade na sexta-feira para novo jogo para o campeonato.

Expetativas para este primeiro jogo, depois do desaire em casa diante do Gil Vicente (0-4)

«O resultado com o Gil Vicente não foi o esperado. Importa recuperarmos as nossas características como a atitude e agressividade e os jogadores têm noção disso. Temos algumas lesões, mas o objetivo é darmos uma boa imagem e sermos competitivos.»

Dois jogos num espaço de três dias que obrigam a gerir o plantel

«Vamos defrontar o campeão nacional, uma equipa que pode trocar os onze jogadores e continua a ter grande qualidade. Temos dois jogos no espaço de três dias e temos que ser muito cuidadosos em relação à gestão, sem retirarmos ímpeto à resposta que queremos dar em campo.»

O Alverca tem oito baixas para este jogo: Julián Martínez, Stephanie Diarra, Léo Chu, Chiquinho, Isaac James, André Paulo, Tomás Mendes e Figueiredo

«Nunca me escondi em relação à construção da equipa desde o início da época. Sei o desafio enorme que é trabalhar no Alverca. Não vou arranjar desculpas. O propósito é manter o clube na I Liga e para isso precisamos de valores bem assentes. Queremos um Alverca que lute, seja competitivo em todos os jogos e represente a cidade, porque, se isso não acontecer, as pessoas não se reconhecem na equipa.»