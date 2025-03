Alverca e Torreense empataram a dois golos no segundo encontro da 26.ª ronda da II Liga. No Ribatejo, na noite desta sexta-feira, os anfitriões adiantaram-se aos 14 e 25 minutos, graças ao acerto de Eduardo Ageu e de Pedro Bicalho.

Na resposta, aos 33 minutos, Pozo reduziu.

Na segunda parte, entre cartões amarelos e trocas, Né Lopes aproveitou uma saída errada de João Bravim para repor a igualdade.

Desta forma, o Alverca encaixou a segunda jornada sem vencer e pode cair na tabela, ficando à mercê de Desp. Chaves e Vizela (5.º). Por agora, os ribatejanos permanecem em lugar de play-off de subida (3.º), com 43 pontos, a dois do líder do Tondela.

Aquando do regresso da II Liga, na tarde de 30 de março (18h), o Alverca visita o Feirense (8.º).

Quanto ao Torreense, sobe ao 7.º posto e iguala o Benfica B (6.º), com 40 pontos. Com o sonho da subida intacto, segue-se a receção ao “aflito” FC Porto B (16.º), na tarde de 30 de março (12h45).