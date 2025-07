A camisola principal do Alverca 2025/26 já tem dado que falar. Vinicius Junior, jogador brasileiro que é investidor do clube português, partilhou nas redes sociais uma foto com a camisola.

Com avançado do Real Madrid, surge também Travis Scott, cantor famoso, Eduardo Camavinga, médio francês dos «Merengues» e Chase B, DJ americano, a vestirem as cores do emblema da Liga portuguesa.

Assim, o equipamento principal do emblema ribatejano para a presente época, que foi apenas apresentado há dois dias, já corre, certamente, o mundo inteiro.