Jonathan dos Santos, internacional mexicano que representa atualmente o LA Galaxy (Estados Unidos), cometeu um erro que expôs a sua vida privada. Sem querer, quando estaria a tirar uma fotografia na cama com uma modelo, acabou por partilhar a imagem nas redes sociais. O médio apagou rapidamente a publicação, mas esta já tinha sido guardada por internautas.



A imprensa mexicana explica que os primeiros rumores apontavam para a famosa Kylie Jenner. Porém, a mulher em questão é Amanda Trivizas, uma modelo popular nas redes sociais e que tem parecenças com a socialite norte-americana.



Antigo jogador do Barcelona e do Villarreal, Jonathan dos Santos rumou aos Estados Unidos em 2017 e terá sido ali que travou conhecimento com Amanda Trivizas. Aliás, o internacional mexicano comentou várias fotografias da modelo, mas nada apontava para um romance entre ambos. Agora, devido ao erro do médio, o caso tornou-se conhecido.



Veja a imagem partilhada Jonathan dos Santos com Amanda Trivizas na galeria associada a este artigo.