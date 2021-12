O filho do futebolista Lucas Veríssimo, Samuel, vai entrar para a formação do Benfica no início de 2022, em janeiro. A revelação foi feita pela companheira do central brasileiro.

«Em janeiro o Benfica vai ganhar mais um jogador. O mais lindo do mundo. Samuel Veríssimo. Vai começar a escolinha no Seixal», escreveu Amanda, através da rede social Twitter.

Lucas Veríssimo, que chegou ao Benfica a meio da temporada 2020/21, está nesta altura lesionado e até ao final da temporada, depois de uma grave lesão num joelho contraída no Benfica-Sporting de Braga, a 7 de novembro, na vitória por 6-1 dos encarnados ante os minhotos, para a Liga.