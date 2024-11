Declarações de Álvaro Madureira, treinador do Amarante, em conferência de imprensa depois do Sporting-Amarante (6-0):

[Alguns jogadores choraram antes do jogo. Porquê?]

«O Vila [um desses jogadores] está numa fase descendente da carreira, provavelmente viu que este é um dos últimos grandes palcos que vai pisar. Lamentavelmente, saímos daqui com um derrota pesada, mas foi mais pela capacidade do Sporting do que não querermos ou não tentarmos. Tivemos momentos em que quisemos jogar, tentámos sempre criar uma construção curta para jogar mas a diferença é grande e fez-se notar.»

[Derrota tem efeitos no campeonato?]

«O objetivo é claramente o campeonato e sabíamos que disputar a eliminatória era muito difícil e não podíamos criar expectativas demasiado altas para que a queda não fosse muito grande. Era importante atrasar ao máximo o resultado, mas infelizmente isso não aconteceu. Ainda agora estive com o grupo. Eles entendem que vão tirar coisas positivas. Vamos mostrar coisas positivas domingo.»

[Que imagem é que fica do Amarante?]

«Quantas equipas da Liga jogam aqui de pontapé curto? Nós expusemo-nos aí por perdermos bola mais perto da baliza, mas a ousadia não quer dizer rematarmos cinquenta vezes. O Didi tem um lance de um para um porque tem conforto para jogar. Não quisemos chegar aqui só a defender e a abdicar de ter bola. A maioria das vezes temos de pensar em como queremos perder do que o resultado. Foi uma imagem positiva porque quisemos e tentámos, por incapacidade nossa e supremacia do Sporting não fizemos mais.»

[Apoio dos amarantinos]

«Gratidão para as duas mil pessoas que fizeram 200 e tal quilómetros num horário que não é apelativo. E vão regressar agora. Pedimos que continuem.»