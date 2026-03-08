Na corrida à II Liga, na quinta jornada da fase de subida da Liga 3, o Amarante desfez o nulo fora de horas na receção ao Trofense (1-0). Neste domingo, a vantagem foi imposta pelo defesa João Filipe ao minuto 90+3, depois de os anfitriões desperdiçarem um penálti aos 71 minutos.

Assim, o Amarante segue no terceiro lugar com nove pontos, igualado com a Académica (2.ª) e a um ponto do líder Vitória de Guimarães B. De recordar que o Amarante guarda um jogo em atraso, frente à Académica. Por agora, o Amarante aponta à visita ao União Santarém (5.º), no sábado (16h).

Por sua vez, o Trofense segue sem vitórias nesta fase, continuando no oitavo lugar, com dois pontos. No domingo (11h) há visita ao Vitória de Guimarães B.

Também neste domingo, o Belenenses venceu na visita ao União Santarém (2-0), inaugurando o marcador pelo médio Diogo Leitão, ao quinto minuto. Em evidência esteve também o avançado Eduardo Souza, que desperdiçou um penálti aos 28 minutos e aplicou o 2-0 aos 62m.

Assim, o emblema do Restelo subiu ao quarto lugar, com oito pontos, a um do Amarante. Segue-se a receção ao Varzim (6.º), no sábado (20h). Por sua vez, o União Santarém é quinto classificado com seis pontos, apontando à receção ao Amarante, no sábado (16h).

Confira a classificação da fase de subida da Liga 3.

1.º - Vitória de Guimarães B, 10 pontos.

2.º - Académica, 9 pontos (menos um jogo);

3.º - Amarante, 9 pontos (menos um jogo);

4.º - Belenenses, 8 pontos;

5.º - U. Santarém, 6 pontos;

6.º - Varzim, 6 pontos;

7.º - Mafra, 4 pontos;

8.º - Trofense, 2 pontos.