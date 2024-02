O Amarante, clube que milita no Campeonato de Portugal, revelou esta terça-feira que as instalações do clube foram assaltadas na última madrugada.

Em comunicado, o emblema nortenho afirmou que a situação prejudica «principalmente terceiros, que ocupam alguns espaços comerciais das instalações».

«A direção do Amarante realça o trabalho das forças de autoridade e em especial das equipas de investigação para o apuramento dos autores», lê-se, na nota.

O Amarante, refira-se, lidera atualmente a série B do Campeonato de Portugal.