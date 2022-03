As poeiras do deserto do Saara que já tinham pintado o céu de Espanha de laranja também já chegaram a Portugal, sendo visíveis nesta terça-feira em quase todo o território.

Numa entrevista à TVI/CNN Portugal, Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou que todo o país pode ser atingido, em particular o interior Norte e Centro, por estas poeiras oriundas do norte de África.

Tem origem no norte de África e tem que ver com a intensificação e aproximação da tempestade Célia que levantou muita poeira para a atmosfera que agora atinge Portugal Continental».

O meteorologista disse ainda que «este episódio se vai prolongar até dia 17», porque a depressão Célia «mantém o quadrante leste sobre Portugal Continental e há uma intensificação do anticiclone mais a norte», declara.

