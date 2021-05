O ex-portista Hulk continua em grande no seu regresso ao Brasil e esta madrugada fez mais um golo na goleada, por 4-0, do Atlético Mineiro na receção aos venezuelanos do Deportivo La Guaira, a contar para a Taça Libertadores da América.

Depois de assistir, Hulk marcou e chegou ao sexto golo na prova, carimbando para a equipa mineira a melhor prestação na fase de grupos (16 pontos em 18 possíveis).

Quem também se apurou para os oitavos de final da Libertadores foi o São Paulo, ao bater o Sporting Cristal, do Peru, por 3-0, tal como Fluminense e River Plate.

Os cariocas foram vencer ao Monumental, por 3-1, mas apesar da derrota a equipa de Buenos Aires beneficiou do empate a zeros que o Santa Fé impôs aos também colombianos do Junior Barranquilla.