A seleção do Equador conseguiu sair com os três pontos esta quarta-feira, após vencer o Chile por 1-0, em jogo de qualificação para o Mundial 2026 realizado em Quito.

O único golo do encontro foi apontado por Angel Mena, aos 21 minutos.

Apesar da dedução de três pontos que sofreu, o Equador somou a terceira vitória, subiu ao 5.º lugar e tem agora 8 pontos. Por outro lado, o Chile mantém-se em 8.º no grupo, com apenas 5 pontos e fora da zona de apuramento.

No outro jogo do grupo, a partida entre o Peru e a Venezuela, cada equipa apenas se contentou com um ponto, após o empate a uma bola.

O Peru abriu o marcador aos 17 minutos de jogo, com golo apontado por Yoshimar Yotun e assistência de Joao Grimaldo. Já na segunda parte, aos 54 minutos, foi a vez da Venezuela empatar o encontro, com golo de Jefferson Savarino, assistido por Darwin Machis, antigo jogador do V. Guimarães.

André Carrillo, que representou o Benfica e o Sporting, entrou aos 65 minutos para tentar ajudar o Peru a garantir a primeira vitória no apuramento, mas sem sucesso.

A Venezuela soma o terceiro empate, mas mantém-se na quarta posição do grupo e soma agora 9 pontos. O Peru não conseguiu sair do último lugar e tem agora 2 pontos, encontrando-se fora da zona de apuramento.