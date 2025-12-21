VÍDEO: Estudiantes conquista Troféu dos Campeões da Argentina
Bis de Lucas Alario valeu êxito com reviravolta ante o Platense (2-1)
O Estudiantes, vencedor do Torneio Clausura, conquistou este sábado o Troféu dos Campeões da Argentina, ao bater o Platense, vencedor do Torneio Apertura, por 2-1.
Em San Nicolás de Los Arroyos, dois golos do avançado Lucas Alario valeram o triunfo ao Estudiantes, com reviravolta.
Depois do 0-0 registado ao intervalo, foi o Platense a marcar primeiro, aos 49 minutos, por Franco Zapiola, ex-Estudiantes, com um remate de pé direito na área, depois de um lançamento lateral.
No entanto, Lucas Alario, lançado pelo treinador Eduardo Domínguez aos 73 minutos, deu a volta ao marcador, com golos aos 79 e 90+1 minutos, o primeiro de cabeça e o segundo de pé direito, após um canto. O atacante de 33 anos, que voltou esta época à Argentina, depois de um ano no Internacional (Brasil) e seis anos na Alemanha (cinco no Bayer Leverkusen e um no Eintracht Frankfurt) foi, assim, decisivo.
O Estudiantes, que tinha assegurado um lugar na Taça Libertadores de 2026 ao vencer na final do Torneio Encerramento o Racing Club (5-4 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos), qualificou-se para as finais da Supertaça Argentina (Independente Rivadavia) e da Supertaça LPF (Rosário Central).
