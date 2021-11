A Federação do Uruguai comunicou a rescisão de contrato com o selecionador Óscar Tabárez, que há 15 anos comandava a equipa técnica.

A entidade justifica a decisão com a necessidade de «obtenção de resultados» e salienta uma das mais longas ligações do futebol mundial: «Saudamos e reconhecemos os feitos desportivos obtidos nestes 15 anos, que colocaram de novo o Uruguai no topo do futebol mundial.»

A saída do técnico de 74 anos surge na sequência de uma derrota por 3-0 diante da Bolívia nas eliminatórias do Mundial 2022.

Neste momento, a seleção que é representada pelos sportinguistas Coates e Ugarte e pelo benfiquista Darwin ocupa o 7.º lugar da fase de qualificação sul-americana (com 16 pontos), estando de momento, a quatro jornadas do fim, fora dos lugares de apuramento para o campeonato do mundo que se realiza no próximo ano no Qatar.