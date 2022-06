Apesar da goleada sofrida pela Coreia do Sul diante do Brasil (5-1), Heung-min Son teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o ídolo Neymar. Já nos balneários, os dois craques do futebol mundial trocaram camisolas, em sinal de «respeito e admiração», tal como a Confederação Brasileira descreveu nas redes sociais.

Muito respeito e admiração neste encontro de craques! 🤩⚽



Foto: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/sUm5eIeNZ7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2022

Mas a história por detrás deste momento já é longa. Ainda antes da partida, o brasileiro Emerson Royal, colega de Son no Tottenham, confessou que o sul-coreano era fã de Neymar, mas tinha receio de que a admiração não fosse correspondida.

«Ele brinca e costuma dizer: ‘Já imaginaste se eu fosse brasileiro? Eu e o Neymar a jogar juntos’. Ele é muito fã do Neymar e tem um carinho muito grande. Às vezes pergunta: ‘Será que ele me conhece?' Eu respondo: ‘Son, é lógico que ele te conhece. Da mesma forma que o admiras, ele também te pode admirar. És um craque», disse o lateral em entrevista à ESPN.

E a troca de camisolas depois do particular desta quinta-feira teve mesmo mão de Emerson. «Até mandei mensagem ao Neymar e pedi para ele trocar a camisola com o Son», revelou o jogador do Tottenham. Neymar, como bom craque da bola, acedeu ao pedido e fez as delícias de mais um fã.