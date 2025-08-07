Amine Oudrhiri, médio de 32 anos do Estrela da Amadora, pode estar perto de reforçar o Maghreb de Fès, de Marrocos. O jogador é importante para as contas de José Faria - até porque é um dos capitães da presente temporada - mas o Maisfutebol sabe que esta mudança é o cenário mais provável.

O jogador chegou à Reboleira em fevereiro deste ano, proveniente do Rio Ave. Fez ainda 11 jogos pela formação tricolor, tendo contraído uma lesão que o afastou dos relvados durante cerca de dois meses.

Ainda assim, Amine cumpriu com os requisitos que o permitiram ser um dos escolhidos para assumir a braçadeira na presente temporada. O jogador francês, que também tem passaporte marroquino, poderá assim rumar a um país com o qual tem raízes familiares.

Amine chegou a Portugal em 2016, na altura para representar o Lusitano de Vila Real de Santo António, que atuava no Campeonato de Portugal. Passou ainda pelo Leixões, da II Liga. No principal escalão do futebol nacional vestiu as cores do Farense, do Rio Ave e recentemente do Estrela da Amadora.

O jogador está, então, perto de abandonar Portugal, nove anos depois da sua chegada, deixando assim o meio-campo tricolor desfalcado.